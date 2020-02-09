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  • 09.02.2020 10:38
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 10:40

inde flaş gelişme! Babası cinayetten önce izlediği videoda...

’da iki gün önce babası tarafından sevgilisi olduğu için öldürülen lise öğrencisi i hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Şeyma Yıldız’ın arkadaşları genç kızın hayatı boyunca sevgilisi olmadığını ve cinayetin atında farklı bir durum olduğunu söylemişti. Şeyma Yıldız’ın ağabeyi , cinayet sebebi ile ilgili çok tartışılacak bir iddia ortaya attı.

Ankara'da, Türkiye'nin 'kızını öldüren baba' olarak duyduğu Şeyma Yıldız cinayeti ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Babası Harun Yıldız tarafından silahla vurularak öldürülen Şeyma Yıldız'ın annesi de cinayetle ilgili konuştu. Annenin açıklamaları, günün en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Bunun nedeni, kızı Şeyma Yıldız'ın ölümüne ilişkin kullandığı ifadelerdi. Annesi ile birlikte, Şeyma'nın ağabeyi olan İlhami Yıldız da konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı ve babasının kardeşini katletmesinin sebebinin ne olduğunu anlattı. Bir video ile ilgili konuşan ağabey Yıldız, "Kafasında kurmuş bir şeyler. Kimseye bir şey demedi" dedi ve Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetle ilgili detayları anlattı.

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