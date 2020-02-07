



Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Pazarda bal ve pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Şeyma Yıldız ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde bu yüzden tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak evden çıktı. Harun Yıldız, kızını kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü.