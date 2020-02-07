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  • 07.02.2020 15:39
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 15:46

'daki baba vahşetinde son dakika gelişmesi! araçtan inip kaçmaya çalışmış

Son dakika haberi... 'nın Çubuk ilçesinde (51), erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı 'ı (17) tabanca ile ateş ederek öldürdü. Korkunç cinayetin yeni detayları ortaya çıktı. Gelen son dakika bilgisine göre arabada babasıyla tartışan Şeyma Yıldız'ın kaçmaya çalıştığı, babasının da kızına ateş ettiği öğrenildi.



Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Pazarda bal ve pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Şeyma Yıldız ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde bu yüzden tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak evden çıktı. Harun Yıldız, kızını kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü.

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