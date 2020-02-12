İlk görev yeri olan İzmir Çeşme'de 2.5 yıldır çalışan polis memuru Muhammed Emin Kaya, 15 Ocak tarihinde beylik tabancasıyla evinde intihar etti.
Kaya'nın intiharı öncesi iddiaya göre şunlar yaşandı:
İlk görev yeri olan İzmir Çeşme'de 2.5 yıldır çalışan polis memuru Muhammed Emin Kaya, 15 Ocak tarihinde beylik tabancasıyla evinde intihar etti.
Kaya'nın intiharı öncesi iddiaya göre şunlar yaşandı:
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