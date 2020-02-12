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  • 12.02.2020 09:55
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 10:00

'de intihar eden polis memuru hakkında flaş gelişme! 2 amire soruşturma!

’de kendi silahı ile intihar eden 23 yaşındaki genç polis memuru ’nın, amirlerinden baskı gördüğü ve hırsızlıkla suçlandığı iddia edilmişti. Baba Kaya tarafından yapılan suç duyurusunun ardından biri emniyet müdürü olmak üzere bir komiser yardımcısı 2 polis şefi hakkında 'bir başkasını intihara yönlendirmek' suçundan soruşturma açıldı

İlk görev yeri olan İzmir Çeşme'de 2.5 yıldır çalışan polis memuru Muhammed Emin Kaya, 15 Ocak tarihinde beylik tabancasıyla evinde intihar etti.

Kaya'nın intiharı öncesi iddiaya göre şunlar yaşandı:

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