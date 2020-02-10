Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.46'da Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14,7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 178 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
2020.02.11 02:04:59 39.0070 27.8625 3.3 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.11 02:03:37 38.9805 27.8370 6.7 -.- 1.7 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.11 01:59:32 39.1152 29.0423 10.9 -.- 2.1 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.02.11 01:46:50 35.1762 27.9610 6.5 -.- 4.8 5.1 AKDENIZ İlksel
2020.02.11 01:38:47 39.9248 28.7807 5.0 -.- 2.6 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2020.02.11 01:34:04 38.9965 27.8610 1.8 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.11 01:13:22 39.0062 27.7933 14.0 -.- 1.2 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.11 01:04:47 39.2095 27.8187 21.9 -.- 1.6 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.11 01:04:08 38.2505 38.8508 5.0 -.- 3.9 4.0 ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.11 00:54:44 38.9907 27.8612 3.5 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.11 00:49:51 39.0292 27.8808 2.4 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.11 00:48:54 39.0212 27.8770 5.5 -.- 2.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.11 00:47:15 37.8380 29.7648 9.9 -.- 1.9 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.02.11 00:46:19 38.2198 38.6073 1.8 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.11 00:43:15 36.6205 27.9408 71.9 -.- 2.3 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.02.11 00:33:35 38.2942 38.7090 9.8 -.- 2.3 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.02.11 00:13:03 38.9762 27.8590 9.8 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.10 23:33:03 38.3823 39.1068 8.6 -.- 2.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.10 23:16:29 38.2090 38.7368 5.0 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.10 22:34:48 38.9903 27.8617 2.5 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.10 22:24:42 39.0097 27.8467 7.7 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.10 22:17:02 38.9675 27.8668 10.7 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.10 22:02:48 38.9762 27.8503 8.2 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.10 21:16:52 39.0107 27.8842 7.8 -.- 1.0 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.10 21:00:59 38.9295 27.8837 9.1 -.- 1.5 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
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