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  • 10.02.2020 19:38
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 19:47

Son dakika: 'dan flaş açıklaması

Son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'deki durumdan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi. , İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirmişti.

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi.

SOMUT BİR PLAN YOK
Peskov, "Liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok. Ancak bunu Moskova göz ardı etmiyor." diye konuştu.

'deki durumu da değerlendiren Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirmişti.

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