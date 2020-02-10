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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 21:37

Son dakika: 'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Son dakika haberine göre () tarafından, 'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Öte yandan, içerisinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulansların da olduğu gözlendi.

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