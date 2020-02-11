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  • 11.02.2020 15:14
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 15:14

polislerine eğitimi

'nda meydana gelebilecek ani olaylarda, etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislere yönelik kapsamlı şekilde ilk eğitim yardımı verilmeye başlandı.

İstanbul Havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı eğitmenlerince verilen 4 saatlik derslerde, polislere başta temel yasam desteği olmak üzere, kalp masajı, kanama-yaralanma, sara krizi, kalp krizi ve Heimlich manevrası olarak adlandırılan boğulma vakalarında havayolundaki tıkanıklığın açılmasına yarayan konular öğretilecek.



Şube Müdürü Deniz Engin'in de katıldığı eğitim programında, polislere görseller eşliğinde uygulamalı eğitim verildi.


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