Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.
"REJİMİN SALDIRGANLIĞI DURDURULMALI"
Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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