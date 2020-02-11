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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 15:01

Son dakika: Dışişleri Bakanı : Erdoğan ve Putin telefonda görüşecek

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , "'de rejimin garantörleri ve 'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, Erdoğan ve Putin'in telefonda görüşeceğini söyledi.

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