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  • 11.02.2020 19:22
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 19:27

duyurdu: 51 unsuru etkisiz hale getirildi

MSB: bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.

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