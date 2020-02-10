Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 'Skorsky' ve 1 askeri askeri helikopterin, sınır hattı doğru ilerlediği görüldü. Helikopterin tam teçhizatlı oldukları gözlendi. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.
Ayrıca Türkiye'nin çeşitli birliklerinde Suriye sınır birliklerine sevk edilen askeri araç sevkıyatları sürüyor.
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