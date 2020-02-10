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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 16:31

Son dakika: 'deki saldırı sonrası sınırda helikopter hareketliliği

Son dakika haberi... 'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı saldırının ardından 'da sınırında hareketliliği yaşandı.

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