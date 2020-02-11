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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 19:58

zirvesinde 'ın çantasında ' dosyası' da yer alacak

Milli Hulusi Akar'ın, yarın başlayacak Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapacağı görüşmelerde dosyasını da hazır tutması, bölgesel güvenlik konularının yanı sıra İdlib'de yaşanan insanlık dramını da gündeme getirmesi bekleniyor.

Bakan Akar'ın çantasında o dosya da var

Milli Akar'ın, Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapacağı görüşmelerde dosyasını da hazır tutması bekleniyor.

NATO'nun harekat ve misyonlarının ele alınacağı oturumlarının yanı sıra NATO-AB ilişkilerinin de gündemde yer alacağı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak Akar'ın, yoğun programı kapsamında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin de aralarında bulunduğu çeşitli ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

ESPER'LE GÖRÜŞEBİLİR
'ın, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de bir görüşme gerçekleştirmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

Akar'ın ikili görüşmelerinde, bölgesel güvenlik konularının yanı sıra İdlib'deki son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bakan Akar'ın muhataplarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının güvenliğinin yanı sıra göçün önlenmesi, zor arazi ve mevsim koşullarında büyük bir insanlık dramı yaşayan Suriyelilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler konularında da görüş alışverişinde bulunacağı tahmin ediliyor.

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