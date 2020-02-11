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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 19:23

Son dakika: ABD'nin İdlib için 'da!

Son dakika haberi! ABD'nin , " ile durumu gözden geçirmek için buradayız. Mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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