Son dakika haberi! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 'Türk Hükümeti ile durumu gözden geçirmek için buradayız. Mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz.' ifadelerini kullandı. ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi. Jeffrey, 'Türk Hükümeti ile durumu gözden geçirmek için buradayız. Mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz.' ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor... Yüreğimiz yandı! İdlib’de rejim saldırdı: 5 şehit 5 yaralı MSB'den flaş İdlib açıklaması
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