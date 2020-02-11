İşte CHP'nin FETÖ ile bağını ortaya koyan görüntüler!

İŞTE KILIÇDAROĞLU VE CHP'Lİ İSİMLERİN FETÖ'Yİ AKLAYAN O SÖZLERİ:

Hain darbe girişimi sonrası FETÖ'nün yayın organı olan Samanyolu TV ve Bugün TV'nin kapatılmasına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan'ın sunduğu programda "Televizyonlar kapatılıyor. Neden kapatılıyor kardeşim? O televizyon kanallarında sadece örgütün değil, bağımsız pek çok kişinin haber, program yaptığını biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yine partisinin bir grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişi hakkında 'kontrollü darbe' diyerek, "Hiçbir askeri darbe döneminde bu kadar büyük acılar yaşanmadı. Şimdi 15 Temmuz'u fırsat bilip karşı darbe yaptılar. Kontrollü darbe yaptılar ve şimdi milyonları perişan ediyorlar. Kontrollü darbe dedim diye üzerimize geldiler. Ben her yerde ve her zaman bilerek konuşuyorum.

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, partinin FETÖ ile ilişkisini katıldığı bir televizyon programında itiraf ediyor. Yılmaz, "Ben ikinci seçimi aldıktan sonra Genel Başkan'a söyledim. Partideki FETÖ'cü unsurları tasfiye edeceksiniz dedim" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün siyasi ayağını arayan CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, elebaşı Fetullah Gülen'i programına çağırıyor. Özkan'ın elebaşının karşısında ellerini bağlayarak durması dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu yine katıldığını bir televizyon programında 15 Temmuz hain darbe girişiminde halka silah doğrultan askerler için, "Köprüde linç edilen askerlerin haklarının savunulması gerekiyor" diyor.