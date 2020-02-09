Bankaların kredi faiz oranlarında yaptıkları indirimler devam ediyor. Bu bağlamda kredi faiz oranını en son düşüren bankaAkbank oldu.

Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95'e indirdi. 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 faiz oranları ile bankalar vatandaşlara konut kredisi vermeye devam ediyor. Bu indirimlerin meyveleri ise yavaş yavaş toplanmaya başladı. Bazı faiz oranları 0,75'e düştü. Türkiye Finans Katılım Bankası ve Albaraka Türk Katılım Bankası bu oranı uygulamaktadır. Sıfır konut alımlarında ise faiz oranını 0.78 ikinci el konutlarda ise 0.89 seviyesinde görüyoruz. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING konut kredisi faiz oranları... Detaylar takvim.com.tr'de

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