Asgari ücretli çalışana ek zam yapılacak mı? Sorusu oldukça fazla araştırılıyor. Asgari ücretli çalışanlar için verilen kanun teklifinin ardından, işçilere 397 TL ek zam verilmesinin büyük bir jest olacağı belirtiliyor. Şimdi asgari ücret ödemelerinde şöyle bir formül olabilir. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Bu rakamları topladığımız zaman ise 397 lira ediyor. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücret 397 TL son durum nedir? İşte 2020 asgari ücrete ilişkin merak edilen son bilgiler…. AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağını haberimizde verdik.

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