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  • 11.02.2020 09:06
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 09:06

397 TL li çalışana ek var mı? 2020 AGİ tablosu asgari ücret net-brüt zam oranı kaç TL?

Devlet le çalışan vatandaşlar için 2020 yılı görüşmelerinde 75 TL jest yaptığını açıklamıştı. Çalışma tarafından duyurulan bu jeste ek olarak yeni bir jest yapabilir. Peki, asgari ücrete 397 TL ek zam olacak mı? Asgari ücretli vatandaşların her ay ödediği gelir vergisi ve damga vergisinin alınmaması da gündemde. Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret hakkındaki açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti.. Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir.

397 TL ek zam jesti var mı? 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı...

Asgari ücretli çalışana ek zam yapılacak mı? Sorusu oldukça fazla araştırılıyor. Asgari ücretli çalışanlar için verilen kanun teklifinin ardından, işçilere 397 TL ek zam verilmesinin büyük bir jest olacağı belirtiliyor. Şimdi asgari ücret ödemelerinde şöyle bir formül olabilir. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Bu rakamları topladığımız zaman ise 397 lira ediyor. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücret 397 TL son durum nedir? İşte 2020 asgari ücrete ilişkin merak edilen son bilgiler…. AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağını haberimizde verdik.

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