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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 08:36

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ceenbekov arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Başkan , Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

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