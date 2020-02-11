Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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