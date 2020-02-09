Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat kredi açıklaması ile kredi oranlarında indirim müjdesini açıklamıştı. Belirtilen rakamlara göre Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.60 seviyesine indirilecek. Bu bağlamda devlet bankaları düşük faizli, uzun vadeli finansman desteği sağlayacak. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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