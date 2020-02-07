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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 14:19

soruşturmasında yeni gelişme! Genel Sekreter Yardımcısı 'nin ifadesi alınacak

ne () bağlı 'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı 'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak. Aile, Çalışma ve Bakanlığının müdahillik talebi bulunduğu soruşturmada, eski İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü 'nın tanık olarak bilgisine başvuruldu.

İBB'deki rezalette yeni gelişme! İfadesi alınacak

Cumhuriyet Başsavcılığınca Şişli ve eski Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü tarafından bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret edildiği iddiasına ilişkin, şikayetçilerin avukatı 'ın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, suç dilekçesinin sunulmasının ardından, 31 Ocak Cuma günü şüpheli 'den şikayetçi olan 19 kadının "mağdur" sıfatıyla ifadeleri alındı. Avukat Ferah Yıldız, 3 Şubat Pazartesi günü sunduğu yeni suç duyurusu dilekçesiyle belediyenin HBÖ Müdürü Erkan Duyar'ın da aynı kapsamda "şüpheli" olarak cezalandırılmasını talep etti.

Başsavcılığın, şüpheli Şişli hakkında, 'nun (TCK) 115/3. maddesinde yer alan ve 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Diğer şüpheli Erkan Duyar hakkında ise TCK'nın 257. maddesinde hüküm bulan ve 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ MÜDAHİLLİK TALEBİ
Genel soruşturmadan sorumlu Başsavcıvekili Ömer Faruk Yıldırım'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "şüpheli" Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildiği kaydedildi.

Aile, Çalışma ve Bakanlığının da müdahillik talebinin olduğu soruşturmada, eski HBÖ Müdürü 'nın da tanık olarak bilgisine başvurulduğu bilgisi edinildi.

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEN
Şikayetçilerin avukatı Ferah Yıldız tarafından 3 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin göreve geldikten çok kısa bir süre sonra, 19 Ağustos 2019'da müştekilerin izin sonrası ilk iş gününde Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği, toplantıda müştekileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı öne sürülüyor.

Dilekçede, Şişli'nin, "Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. Bir gece organize edin hemen, eşleşsinler. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor... Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız..." şeklinde ithamlarda bulunduğu aktarılmıştı.

Yapılan suç duyuruyla ilgili başsavcılığa gelen 19 şikayetçinin ifadeleri alınmış ve kişilerin hepsi sorumlu yöneticilerden şikayetçi olduklarını bildirmişti.

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