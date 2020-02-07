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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 16:09

'de fırtına can aldı: 5 ölü!

'nin güneydoğusunda etkili olan fırtına nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 15 bin e ve iş yerine elektrik verilemedi. Virginia Valisi Ralph Northam da ve taşkınlar nedeniyle eyalette acil durum ilan edildiğini duyurdu.

ABD'de fırtına can aldı: 5 ölü!

'nin güneydoğusunda etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, güneydoğu eyaletlerinde etkisini artıran fırtına dolayısıyla 150 bin ev ve iş yerine elektrik verilemediğini açıkladı.

Alabama, Carolina ve Tennessee'de fırtınanın neden olduğu kazalarda 5 kişinin öldüğünü belirten yetkililer, Mississippi ve Alabama'da çok sayıda evin zarar gördüğünü, Tennessee ve Kentucky'de ise sel ve toprak kaymasının yaşandığını ifade etti.

Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, fırtınanın orta Atlantik bölgesinde şiddetini artırdığını ve bölgeye yer yer kar ve aşırı yağış getirdiğini kaydetti.

Virginia Valisi Ralph Northam da ve taşkınlar nedeniyle eyalette acil durum ilan edildiğini duyurdu.

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