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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 17:07

şırınga çikolata nedeniyle hayatını kaybeden hakkında yaptığı soruşturmayı tamamladı!

, ilkokul öğrencisi ’ın şırınga çikolata nedeniyle hayatını kaybetmesi hakkında yaptığı soruşturmayı tamamladı. Görevden uzaklaştırılan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası uygulanarak görev yerlerinin değiştirilmesi kararı verdi.

Alınan bilgiye göre, 10 Aralık 2019'da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşanan olay sonrasında Bakanlıkça başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Soruşturma neticesinde, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı.

Ayrıca Bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki , okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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