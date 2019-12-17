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  • 17.12.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 12:40

dan ölen 'ın soruşturmasına gizlilik kararı

Ankara'da okul kantininden aldığı nın kapağının boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden 'ın ölümüyle ilgili devam eden soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

Başkentte, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi 'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusu kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

Köksal'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı da getirildi.

Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da boğazına şırınga şeklinde çikolata kapağının kaçması sonucu fenalaşmış, önce aile sağlık merkezine, ardından hastaneye götürülen çocuk kurtarılamamıştı.

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