

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybetmesine neden olan olayın görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde Mert'in boğazını tutarak önce okul müdürünün, sonra da hademenin odasına gittiği görülüyor. Gelen bilgilere göre hademe durumu anlamıyor ve epilepsi nöbeti geçirdiğini zannediyor. Sonrasında Mert yere yığılıyor. Hemen ardından Mert, okulun hemen karşısında bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürülüyor. Burada da müdahaleyi gerçekleştiren doktordedi.

"YASAK OLDUĞU SÖYLENMEDİ"

Kantincinin ise ifadesinde ''6 Aralık'a kadar şırınga şeklinde çikolatayı sattık. Okul denetimlerinde bana bunun yasak olduğu söylenmedi'' dediği ortaya çıktı.