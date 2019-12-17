Minik Mert'in ölümünde ihmaller zinciri!

Ankara Keçiören'de Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7), 10 Aralık'ta yediği şırıngalı çikolatının kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Mert'in ölümüne ilişkin yapılan soruşturma kapsamında okul müdürü A.P., kantin işletmecisi N.Y. ve Mert'e müdahalede bulunan doktor N.A.'nın ifadelerine başvuruldu. Şüpheli olarak ifadesi alınan N.Y.'nin sözleri, Mert'in ölümündeki ihmaller zincirini ortaya koydu. N.Y. şunları anlattı: "Üzerinde B. ibaresi bulunan şırınga şeklinde olan çikolata 6 Aralık 2019'a kadar kantinde satılmaktaydı. O tarihten sonra ürün bittiği için bulunmamaktaydı. Yaklaşık 1 ay önceki bir haftalık tatil öncesi denetmenler kantini denetlemiştir. Bu ürün de o zaman mevcuttu. Bana bu ürün ya da başka bir ürünler ile ilgili yasak olduğu yönünde ihtarda bulunulmadı." İlk müdahale eden doktor N.A. ise Mert'in sedyeye yatar vaziyette zor da olsa nefes alır şekilde, bilinci kapalı durumda durduğunu belirterek, "Bana epilepsi nöbeti geçirdiği söylendi. Çocuğa burundan oksijen verdik. Dilinin geri kaçmaması için gerekli müdahaleyi yaparak daha rahat nefes almasını sağladık. Bu sırada 112'yi arayarak ambulans talebinde bulunduk. Ambulans gelince hastayı ambulansa yine zor nefes alır şekilde ve bilinci kapalı vaziyette teslim ettik" diye konuştu.

'SATILDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM'

Okul müdürü A.P. ise ifadesinde şöyle konuştu: "Okulun bitişiğindeki sağlık ocağına götürdük. Çocuk ordan hastaneye intikal ettirildi. Ben de hastaneye gittim. Çocuğun vefat ettiğini öğrendim. Boğazına kapak kaçıp kaçmadığını bilmiyorum. Şırınga şeklindeki çikolatanın okul kantininde satıldığını hiç görmedim. Okul kantininde satıldığını da bugün öğrendim."