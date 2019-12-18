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’in şırıngalı çikolatadan ölümüyle ilgili dosyada gizlilik kararı alındı!

'da ’in şırıngalı çikolatadan ölümünden kimse ders almadı. Sorumlular ortaya çıkarılamadı. Dosyaya da gizlilik kararı alındı. 'da ise iki genç, yüzlerce kişinin gözü önünde çırpına çırpına can verdi. Savcı, nehre girmeye korkan itfaiyecilere 15 yıl hapis istedi.

Savan-Savmayan
'da , okul kantininde şırıngalı çikolata yerken can verdi. Ağır kusuru kimse kabullenmedi. Üstelik savcılık, dosyaya gizlilik ve yayın yasağı getirdi.



SAVMAYAN!
Bafra'da Kızılırmak'a atlayan (20) ve (15) kurtarılamadı. Savcı, yüzme bilmeyen itfaiyecilere dava açtı: Su altı eğitimi olsaydı gençler ölmezdi!


Belgin Şahin


Osman Ertekin

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