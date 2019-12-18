Ankara'da Mert Yağız Köksal, okul kantininde şırıngalı çikolata yerken can verdi. Ağır kusuru kimse kabullenmedi. Üstelik savcılık, dosyaya gizlilik ve yayın yasağı getirdi.
SAVMAYAN!
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a atlayan Osman Ertekin (20) ve Belgin Şahin (15) kurtarılamadı. Savcı, yüzme bilmeyen itfaiyecilere dava açtı: Su altı eğitimi olsaydı gençler ölmezdi!
Belgin Şahin
Osman Ertekin
SAVMAYAN!
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a atlayan Osman Ertekin (20) ve Belgin Şahin (15) kurtarılamadı. Savcı, yüzme bilmeyen itfaiyecilere dava açtı: Su altı eğitimi olsaydı gençler ölmezdi!
Belgin Şahin
Osman Ertekin
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