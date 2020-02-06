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  • 06.02.2020 16:48
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 17:13

'da adliyede şoke eden olay! Diş fırçasını öyle bir hale getirmiş ki...

’da tartıştığı arkadaşı ’ı öldürdüğü için tutuklu yargılanan sanık Ömer Dokuz’a duruşma için mahkemeye getirildi. Öldürdüğü Sinan Özkan’ın yakınlarından 19 yaşındaki B.Ö. diş fırçasına bantladığı jiletler ile pusu kurdu. Polisin dikkati sayesinde yakalanan B.Ö. ve 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da duruşma için adliyeye getirilen cinayet sanığına "diş fırçalarına bantladığı 3 jiletle" pusu kuran şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Bursa Adliyesinde devriye görevindeki bir polis memuru, üst katın penceresinden arka bahçeye baktığında, park halindeki cezaevi araçlarının yanında gizlenmeye çalışan kişiyi fark etti.

Adliye Koruma Büro Amirliği ekiplerinin kontrolünde B.Ö. (19), diş fırçalarına jilet bantlanarak yapılmış bıçak benzeri 3 aletle gözaltına alındı.

B.Ö'nün, Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve taraflar arasında gerginlik yaşanan Sinan Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili davada, maktulün yakınlarından olduğu öğrenildi.

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