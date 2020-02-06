Bursa'da duruşma için adliyeye getirilen cinayet sanığına "diş fırçalarına bantladığı 3 jiletle" pusu kuran şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Bursa Adliyesinde devriye görevindeki bir polis memuru, üst katın penceresinden arka bahçeye baktığında, park halindeki cezaevi araçlarının yanında gizlenmeye çalışan kişiyi fark etti.
Adliye Koruma Büro Amirliği ekiplerinin kontrolünde B.Ö. (19), diş fırçalarına jilet bantlanarak yapılmış bıçak benzeri 3 aletle gözaltına alındı.
B.Ö'nün, Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve taraflar arasında gerginlik yaşanan Sinan Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili davada, maktulün yakınlarından olduğu öğrenildi.
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