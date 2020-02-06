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  • 06.02.2020 10:15
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 10:15

'ın bir türlü kurulamayan partisinin "gizli lideri" Abdullah Gül neden ortaya çıkmıyor?

Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşe yazısında 'ın bir türlü kurulamayan partisine ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. "Perde arkasında "gizli lideri" Abdullah Gül... O perdenin de daha bir arkasında, işin "mutfağında" ... Perdeyi iyice aralarsanız da en arkada, mutfağın ateşine benzin taşıyan , , , IMF falan filan." ifadeleriyle perde arkasındaki isimlere vurgu yapan Ardıç, "gizli lider" Abdullah Gül için ise "'in tavrı, daha önce de sergilediği gibi "armut pişsin de ağzıma düşsün" tavrıdır. Elini taşın altına sokmayacak, taşı getirip avucuna bırakacaklar." dedi.

Abdullah Gül neden ortaya çıkmıyor?
Sağır sultan bile duydu: Şu kurulup kurulup da bir türlü kurulamayan mahut partinin "görünür" lideri ... Perde arkasında "gizli lideri" Abdullah Gül... O perdenin de daha bir arkasında, işin "mutfağında" ...
Perdeyi iyice aralarsanız da en arkada, mutfağın ateşine benzin taşıyan , , , IMF falan filan.
Fakat neden gizli?
Öyle ya, insan çıkar açık açık "ben Tayyip Bey'e karşıyım"der.
Ne korkuyorsunuz?



"Hain" damgasını yemekten mi?
Onu çoktan yediniz bile.
Perde arkasından liderlik nerede görülmüş? Lider çıkar ortaya açık açık tavır takınır. Bütün sorumluluğu da üstüne alır.
Partinin kimliği ve çizgisi de liderin "şahsında mündemiç" olur.
Öbür türlü ona lider demezler, gizli güçler anlamında "camarilla" derler.
Abdullah Bey'in tavrı, daha önce de sergilediği gibi "armut pişsin de ağzıma düşsün" tavrıdır. Elini taşın altına sokmayacak, taşı getirip avucuna bırakacaklar.

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