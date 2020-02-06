Sağır sultan bile duydu: Şu kurulup kurulup da bir türlü kurulamayan mahut partinin "görünür" lideri Ali Babacan... Perde arkasında "gizli lideri" Abdullah Gül... O perdenin de daha bir arkasında, işin "mutfağında" Hayrünnisa Gül...
Perdeyi iyice aralarsanız da en arkada, mutfağın ateşine benzin taşıyan Amerika Birleşik Devletleri, CIA, Pentagon, IMF falan filan.
Fakat Abdullah Bey neden gizli?
Öyle ya, insan çıkar açık açık "ben Tayyip Bey'e karşıyım"der.
Ne korkuyorsunuz?
"Hain" damgasını yemekten mi?
Onu çoktan yediniz bile.
Perde arkasından liderlik nerede görülmüş? Lider çıkar ortaya açık açık tavır takınır. Bütün sorumluluğu da üstüne alır.
Partinin kimliği ve çizgisi de liderin "şahsında mündemiç" olur.
Öbür türlü ona lider demezler, gizli güçler anlamında "camarilla" derler.
Abdullah Bey'in tavrı, daha önce de sergilediği gibi "armut pişsin de ağzıma düşsün" tavrıdır. Elini taşın altına sokmayacak, taşı getirip avucuna bırakacaklar.
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Perdeyi iyice aralarsanız da en arkada, mutfağın ateşine benzin taşıyan Amerika Birleşik Devletleri, CIA, Pentagon, IMF falan filan.
Fakat Abdullah Bey neden gizli?
Öyle ya, insan çıkar açık açık "ben Tayyip Bey'e karşıyım"der.
Ne korkuyorsunuz?
"Hain" damgasını yemekten mi?
Onu çoktan yediniz bile.
Perde arkasından liderlik nerede görülmüş? Lider çıkar ortaya açık açık tavır takınır. Bütün sorumluluğu da üstüne alır.
Partinin kimliği ve çizgisi de liderin "şahsında mündemiç" olur.
Öbür türlü ona lider demezler, gizli güçler anlamında "camarilla" derler.
Abdullah Bey'in tavrı, daha önce de sergilediği gibi "armut pişsin de ağzıma düşsün" tavrıdır. Elini taşın altına sokmayacak, taşı getirip avucuna bırakacaklar.
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