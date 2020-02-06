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  • 06.02.2020 10:10
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 10:10

İmamoğlu'ndan tek partili dönemi hatırlatan skandal karar! 3 camiyi birden ibadete kapattı

Büyükşehir Belediyesi’nde yaşananlar geçmişteki ruhu geri mi döndü sorusunu akıllara getirdi. Göreve geldiği günden bu yana aldığı skandal kararlar ile gündemden düşmeyen CHP’li Başkanı , bu sefer de camileri kapatmaya başladı. Yenikapı ve Avcılar sahillerinde İBB tarafından yaptırılan camilerin kapıları yaklaşık 1 buçuk aydır kilitli tutuluyor. Ayrıca camilerin imam kadrolarının da iptal edildiği öğrenildi.

İmamoğlu'ndan tek partili dönemi hatırlatan skandal karar!

Büyükşehir Belediyesi'nce önceki dönemde yaptırılan ve belediyeye ait şirket kadrosundan imam görevlendirilen Yenikapı ve Avcılar'daki 3 cami kapatıldı. Bu camilerin imam kadroları da iptal edildi.

'li Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde tek parti dönemini hatırlatan icraatlar vatandaşın ibadet etmesini zorlaştırıyor. tarafından önceki dönemde Yenikapı ve Avcılar sahilinde vatandaşların yoğun kullandıkları alanlarda yaptırılan camilerin kapılarına kilit vuruldu. 'ye ait bir şirket kadrosunda verilen imam kadroları ise iptal edildi. Yenikapı etkinlik alanındaki iki cami ile Avcılar sahilindeki camiye gelen vatandaşlara, güvenlik gerekçesiyle camilerin kapatıldığı söylendi. Vatandaşlar kapalı camilere giremeyince cami etrafında, elverişsiz zeminlerde ibadetlerini yapmaya çalıştı.

İBB İPTALİ DOĞRULADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada ise camilerin açık tutulduğu, kapatılmadığı iddia edildi. Açıklamada yoğunluk olmadığı için imam kadrosunun iptal edildiği öne sürüldü.


İbadetlerini elverişsiz ortamlarda yapan vatandaşlar ise Ekrem İmamoğlu yönetiminin imam kadrolarını iptal etmesini yadırgamadıklarını ama en azından camilerin açık tutulmasını beklediklerini dile getirdi. Bu arada İstanbul Müftülüğü'nün kapatılan camilere sahip çıkarak imam kadrosu vermesi istendi. (Sabah)

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