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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 20:02

Son dakika haberi! Abdullah Gül'ün başyaveriydi! 'cü 'ın cezası belli oldu

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik davada yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay , "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ'cü başyaverin cezası belli oldu

Ankara 21. 'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Özdaban, yakınları ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mahmut Akıncı, önceki celse sunduğu ve Özdaban'ın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını yineledi.

Ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Özdaban, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, arada geçen süre boyunca örgüt üyesi olduğuna ilişkin kesin bir değerlendirmenin ortaya konulmadığını belirtti.

Hayatının hiçbir döneminde ile irtibatının olmadığını ileri süren Özdaban, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Darbe girişiminin ardından KKTC'de görevine devam ettiğini anlatan Özdaban, hakkındaki soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest kaldığını, diplomatik pasaportu olmasına rağmen ülkeyi terk etmeyi düşünmediğini vurguladı. Bu durumun, suçsuz olduğunu gösterdiğini ileri süren Özdaban, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Başkan Abdullah Fırat Gedik, üye hakimler İbrahim İlaslan ve İzzet Nesip Doyduk'un bulunduğu heyet kararını açıkladı. Buna göre, sanık Özdaban, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABDULLAH GÜL'ÜN BAŞYAVERİYDİ
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapan Özdaban, FETÖ soruşturması kapsamında, 7 albayla birlikte 16 Ocak 2018'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözaltına alınarak, Türkiye'ye getirilmişti.

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