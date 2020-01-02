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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 14:18

sonuçları açıklandı! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Akşener ve Gül'e fark attı!

’nin yayınladığı son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi muhalefeti üzecek cinsten. Kendilerini Cumhurbaşkanlığı yapabilecek kapasitede görüp ’a rakip olduğunu sananlar büyük hayal kırıklığına uğradı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Akşener ve Gül’e büyük fark attı.

Son anket sonuçları açıklandı!

Yerel seçimleri geride bırakan Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden tartışmaya başladı.

Bu tartışmaların nedeni ise, muhalefetin sık sık yaptığı erken seçim çağrıları.

SON RAKAMLAR ORC'DEN
Erken seçimin konuşuluyor olması üzerine kamuoyu araştırma şirketleri de hareket geçti. Bunlardan biri de ORC Araştırma.

Şirket, 28-31 Aralık tarihleri arasında 36 ilde 2 bin 980 kişi ile yaptığı görüşmelerin ardından elindeki verileri açıkladı.

DEĞİŞMEYEN SONUÇ: ERDOĞAN KAZANDI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ankette, Recep Tayyip Erdoğan karşı karşı geldiği 4 isme de fark attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı; , , ve rakip gösterildi.

4 isim arasında muhalefetin en güçlü adayı Meral Akşener olarak öne çıktı.

En düşük oy oranına ise Kemal Kılıçdaroğlu sahip.

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