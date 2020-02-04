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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 15:14

Son dakika: 'nden flaş açıklaması: "Maske tek başına yeterli olmaz"

Son dakika haberleri... 'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; "Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir" ifadeleri kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş Koronavirüs açıklaması

coronavirüsü ile ilgili son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarından satır başları;

Virüsle ilgili pandemi şu an için söz konusu değil. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nden maske talebinde bulunmadı.

Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması. Virüse yakalanmamış insanlar için ise sadece maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz. El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gereklidir.

Şu ana kadar coronavirüsünde bir mutasyon mevcut değil. Oldukça sabit bir virüs.

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