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Koronavirüs nedeniyle cruise gemisi karantinaya alınmıştı! İşte karantinadaki gemiden görüntüler!

Japonya'da içerisinde 4 bine yakın kişinin bulunduğu cruise gemisi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınmıştı. Yapılan incelemeler sonrasında gemide bulunan 10 yolcuda koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. İşte söz konusu gemide bulunan yolcuların ifadeleri ve görüntüler…

05.02.2020 11:37 - Son Güncelleme: 05.02.2020 12:02
Koronavirüs nedeniyle cruise gemisi karantinaya alınmıştı! İşte karantinadaki gemiden görüntüler!

Sağlık görevlileri, Japon Yokohama limanındaki bir yolcu gemisinde karantinaya alınan on kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gemiye geçtiğimiz ay binen Hong Konglu bir yolcunun Wuhan koronavirüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından, salı günü 3 bin 700 yolcu ve mürettebat virüs taranmasından geçirildi.

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Koronavirüs nedeniyle cruise gemisi karantinaya alınmıştı! İşte karantinadaki gemiden görüntüler!

Tüm dünya gemiden gelecek güzel haberi bekliyordu ama, geminin taranmasının ardından 10 yolcuda daha coronavirüsü testleri pozitif çıktı.

Koronavirüs nedeniyle cruise gemisi karantinaya alınmıştı! İşte karantinadaki gemiden görüntüler!

JAPONYA SAĞLIK BAKANINDAN KÖTÜ HABER: 14 GÜN DAHA KARANTİNA
Hürriyet'te yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, enfekte olan 10 kişinin tıbbi bir tesise taşınacağını, kalan binlerce kişinin ise 14 gün boyunca Carnival Corp gemisinde karantinaya alınacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle cruise gemisi karantinaya alınmıştı! İşte karantinadaki gemiden görüntüler!

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kato, "Yolcuların ve mürettebatın sağlığına dikkat etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı. İçerisinde 4 bine yakın insanın olduğu gemide şu ana kadar 273 yolcu tarandı.

Koronavirüs nedeniyle cruise gemisi karantinaya alınmıştı! İşte karantinadaki gemiden görüntüler!

YOLCULAR SOSYAL MEDYADAN SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR
Geminin içerisinde bulunan İngiliz çift Facebook hesaplarına yükledikleri videoda, deniz suyunun içme suyuna dönüştürüldüğü ve bu suyun da yemeklerde kullanıldığını açıkladı.

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