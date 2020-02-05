Koronavirüs nedeniyle cruise gemisi karantinaya alınmıştı! İşte karantinadaki gemiden görüntüler!
Japonya'da içerisinde 4 bine yakın kişinin bulunduğu cruise gemisi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınmıştı. Yapılan incelemeler sonrasında gemide bulunan 10 yolcuda koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. İşte söz konusu gemide bulunan yolcuların ifadeleri ve görüntüler…
05.02.2020 11:37
- Son Güncelleme: 05.02.2020 12:02
Sağlık görevlileri, Japon Yokohama limanındaki bir yolcu gemisinde karantinaya alınan on kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Gemiye geçtiğimiz ay binen Hong Konglu bir yolcunun Wuhan koronavirüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından, salı günü 3 bin 700 yolcu ve mürettebat virüs taranmasından geçirildi.
DİĞER GALERİLER