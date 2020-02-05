Koronavirüs nedeniyle cruise gemisi karantinaya alınmıştı! İşte karantinadaki gemiden görüntüler!

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kato, "Yolcuların ve mürettebatın sağlığına dikkat etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı. İçerisinde 4 bine yakın insanın olduğu gemide şu ana kadar 273 yolcu tarandı.