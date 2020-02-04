Coronavirüs'ten korunmanın yolları nelerdir? Koronavirüse karşı nar kabuğu...
Koronavirüs dünyanın kabusu haline geldi... Çin'de coronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzman koronavirüsün dünya çapında toplu ölümlerin yaşatması konusunda endişeli. Türkiye'de henüz bir coronavirüs vakası görülmesi. Fakat Sağlık Bakanlığı her ihtimale karşı önlemlerini aldı. Peki bizler koronavirüse karşı neler yapabilir, coronavirüsten nasıl korunabiliriz?
04.02.2020 14:51
- Son Güncelleme: 04.02.2020 14:59
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