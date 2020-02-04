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Coronavirüs'ten korunmanın yolları nelerdir? Koronavirüse karşı nar kabuğu...

Koronavirüs dünyanın kabusu haline geldi... Çin'de coronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzman koronavirüsün dünya çapında toplu ölümlerin yaşatması konusunda endişeli. Türkiye'de henüz bir coronavirüs vakası görülmesi. Fakat Sağlık Bakanlığı her ihtimale karşı önlemlerini aldı. Peki bizler koronavirüse karşı neler yapabilir, coronavirüsten nasıl korunabiliriz?

04.02.2020 14:51 - Son Güncelleme: 04.02.2020 14:59
Coronavirüs'ten korunmanın yolları nelerdir? Koronavirüse karşı nar kabuğu...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 213'e ulaştı. Dünyada büyük korkuya neden olan ve her geçen gün can almaya devam eden katil virüse karşı tüm dünya alarmda.

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Coronavirüs'ten korunmanın yolları nelerdir? Koronavirüse karşı nar kabuğu...

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN ÖNCE BOĞAZINIZI KORUMALISINIZ

Bu virüsün özelliği alt solunum yoluna geçmesi. Alt solunum yolu da akciğerler. Virüs akciğere gidince, orada enfekte olunca hastalık zatürreye dönüşüyor ve o nedenle ölümcül etki yaratıyor. Bu noktada boğazımızı korumamız çok önemli.

Coronavirüs'ten korunmanın yolları nelerdir? Koronavirüse karşı nar kabuğu...

İlk olarak 1960'larda görülen virüs mutasyona uğrayarak bu yılın başında öldürücü boyuta ulaştı. 2019-nCoV'un ölümlere yol açmasının nedeninin üst solunum yollarından, alt solunum yollarına inmesi.

Coronavirüs'ten korunmanın yolları nelerdir? Koronavirüse karşı nar kabuğu...

Özellikle uzmanlar kalabalık yerlerde mutlaka yanınızda koruyucu şekersiz pastil bulundurulması gerektiğini söylüyor.

Coronavirüs'ten korunmanın yolları nelerdir? Koronavirüse karşı nar kabuğu...

Nar meyve kabuğu bu virüse karşı son derece önemli. Bunun yanı sıra içeriğinde zencefil ve zerdeçal bulunan şekersiz pastiller tedavide önemli bir yere sahip.

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