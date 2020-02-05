Bahçesaray'da önceki gece tonlarca kar kütlesi minibüsü yuttu. 5 kişi ölürken 6 kişi kurtuldu. 200 kişilik ekip, kalan 2 vatandaş için bölgeye koştu. Ancak aynı noktada dün ikinci felaket oldu. Dağdan kopan beyaz kabus, bu kez kurtarma timlerini vurdu. Sivil ve askerlerin de aralarında bulunduğu 33 kişi şehit verildi. Peki Van Bahçesaray Jandarma şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir? İşte Van çiğ felaketi son dakika haberleri ve tüm detaylar takvim.com.tr'de

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