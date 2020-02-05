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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 10:50

Bahçesaray Jandarma şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir? Van Bahçesaray çiğ felaketi son dakika haberleri...

Bahçesaray Jandarma şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri... Van'dan gelen acı haber Türkiye'yi sarstı. ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söylemişti. Bahçesaray'da önceki gece tonlarca kar kütlesi minibüsü yuttu. 5 kişi ölürken 6 kişi kurtuldu. 200 kişilik ekip, kalan 2 vatandaş için bölgeye koştu. Ancak aynı noktada dün ikinci felaket oldu. Dağdan kopan beyaz kabus, bu kez kurtarma timlerini vurdu. Sivil ve askerlerin de aralarında bulunduğu 33 kişi şehit...

Van Jandarma şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir?

Bahçesaray'da önceki gece tonlarca kar kütlesi minibüsü yuttu. 5 kişi ölürken 6 kişi kurtuldu. 200 kişilik ekip, kalan 2 vatandaş için bölgeye koştu. Ancak aynı noktada dün ikinci felaket oldu. Dağdan kopan beyaz kabus, bu kez kurtarma timlerini vurdu. Sivil ve askerlerin de aralarında bulunduğu 33 kişi şehit verildi. Peki Van Bahçesaray Jandarma şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir? İşte Van çiğ felaketi son dakika haberleri ve tüm detaylar takvim.com.tr'de

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