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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 11:09

Başkan Erdoğan 'nun katil zanlısı 'ın iadesini istemişti! Gözler 'ne çevrildi!

Başkan , ’dan suikastının katil zanlısı ’ın iadesini istemişti. Erdoğan’ın bu talebinin ardından gözler Ukrayna’ya çevrildi. Bozkır’ın sığınma başvurusunun bu ay içerisinde sonuçlanması beklenirken eğer başvuru reddedilirse iadesine ilişkin mahkeme süreci başlayacak.

Gözler Göç İdaresi'ne çevrildi!

Başkan Erdoğan'ın temaslarındaki gündem başlıklarından biri de 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 'ydu. Erdoğan, zanlı ile ilgili dosyayı Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e verdiğini açıkladı. Ayrıca Erdoğan'ın Ukrayna heyetinde yer alan Abdulhamit Gül'ün Ukrayna Adalet Bakanı Denis Malyuska ile gerçekleştirdiği görüşmede de Bozkır'ın iade talebini yinelediği öğrenildi.

GÖZLER UKRAYNA MAKAMLARINDA
Hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır'ın iadesine ilişkin bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamadı. Bozkır'ın iade edilip edilmeyeceğine karar verecek olan Ukrayna mahkemesi, çeşitli gerekçelerle duruşmaları erteledi. Ancak konunun en üst seviyede gündeme gelmesinin ardından, Ukrayna'nın iade sürecine ilişkin takınacağı tutum merak konusu oldu.

"YAZIM HATASI" DENİLEREK İADE İPTAL EDİLDİ
Bu arada, Ukrayna'da yakalandıktan sonra hakim karşısına çıkarılan Bozkır'ın, ilk duruşmada iadesine karar verildiği öğrenildi. Ancak kararda "yazım hatası" olduğu iddiasıyla iade duruşmasının yenilenmesine karar verildi. Bu süreçte zaman kazanan Bozkır, siyasi sığınma başvurusunda bulundu.

SIĞINMA BAŞVURUSUNUN SONUCU
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine çıkarılan Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi yönünde karar verilebilmesi için siyasi sığınma başvurusunun sonuçlanması gerekiyor. Ukrayna 'nin, Bozkır'ın siyasi sığınma başvurusunu ne zaman sonuçlandıracağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak bu ay içerisinde söz konusu başvuruyu ele alarak sonuçlandıracağı belirtiliyor.

SÜREÇ UZARSA EV HAPSİ DE KALKIYOR
Göç İdaresi'nin, sığınma başvurusunu reddetmesi durumunda Bozkır, bu karara da itiraz edebiliyor. Ancak bu durumda sürecin uzayabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Ukrayna kanunlarına göre, bir suçlu en fazla 6 ay ev hapsinde kalabiliyor. Yani sürecin uzaması durumunda Bozkır'ın, ev hapsi süresinin nisan ayında biteceği ve yurt dışına çıkış yasağı ile imza atma tedbirleri uygulanarak adli kontrole tabi tutulacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmede de bu konunun gündeme gelmesiyle sürecin hızlanması bekleniyor. Göç İdaresi'nce sığınma başvurusu reddedilirse bu sefer Bozkır'ın iade edilip edilmeyeceğine ilişkin mahkeme süreci işleyecek.

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