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CHP'li 'na kayak tepkisi

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul’un sorunlarını bir kenara bıraktı. Kapağı Palandöken’e attı. Bol bol kayak yaptı.

16 milyon için tatildeyim
CHP'li İmamoğlu, "16 milyon için çalışıyoruz" afişleriyle 'u donattı. Fakat hiç bir iş yapmadı. Her fırsatta tatile kaçtı.
Son olarak depreme sarıldı. Elazığ'da birkaç fotoğraf çektirip soluğu Palandöken'de aldı. Kendini kayak pistine attı.



İBB Başkanı , eşi ve çocuklarıyla kar tatilinin keyfini çıkardı.

ARADA İSTANBUL'A DA UĞRADI
BODRUM 20-27 Temmuz
BODRUM 16-21 Ağustos
MARDİN 31 Ağustos
İZMİR 6 Eylül
SAPANCA 19 Ekim
İZMİR 1 Kasım
FRANSA 30 Eylül'de
DANİMARKA 10 Ekim
ALMANYA 7-9 Kasım
İNGİLTERE 13-15 Kasım
PALANDÖKEN 26-28 Ocak

BARIŞ SAVAŞ


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