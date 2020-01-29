CHP'li İmamoğlu, "16 milyon için çalışıyoruz" afişleriyle İstanbul'u donattı. Fakat hiç bir iş yapmadı. Her fırsatta tatile kaçtı.
Son olarak depreme sarıldı. Elazığ'da birkaç fotoğraf çektirip soluğu Palandöken'de aldı. Kendini kayak pistine attı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla kar tatilinin keyfini çıkardı.
ARADA İSTANBUL'A DA UĞRADI
BODRUM 20-27 Temmuz
BODRUM 16-21 Ağustos
MARDİN 31 Ağustos
İZMİR 6 Eylül
SAPANCA 19 Ekim
İZMİR 1 Kasım
FRANSA 30 Eylül'de
DANİMARKA 10 Ekim
ALMANYA 7-9 Kasım
İNGİLTERE 13-15 Kasım
PALANDÖKEN 26-28 Ocak
BARIŞ SAVAŞ
Son olarak depreme sarıldı. Elazığ'da birkaç fotoğraf çektirip soluğu Palandöken'de aldı. Kendini kayak pistine attı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla kar tatilinin keyfini çıkardı.
ARADA İSTANBUL'A DA UĞRADI
BODRUM 20-27 Temmuz
BODRUM 16-21 Ağustos
MARDİN 31 Ağustos
İZMİR 6 Eylül
SAPANCA 19 Ekim
İZMİR 1 Kasım
FRANSA 30 Eylül'de
DANİMARKA 10 Ekim
ALMANYA 7-9 Kasım
İNGİLTERE 13-15 Kasım
PALANDÖKEN 26-28 Ocak
BARIŞ SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.