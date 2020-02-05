İdlib'de demek ki şaka yaptığımızı zannediyorlar. Şimdi operasyonların ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
KALLEŞ SALDIRININ BEDELİ OLACAK
Başkan Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısını gerçekleştirdi. Dönüşte çok önemli açıklamalarda bulundu:
UKRAYNA ile 7 anlaşma imzaladık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz yaklaşık 5 milyar dolar. Şimdi ise 2023 itibarıyla 10 milyar dolar gibi bir hedef belirledik. Bu konuda Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile kararlı bir mutabakata vardık. Ayrıca telekomünikasyon, enerji, ticaret ve kültür alanlarında da yakın çalışmaya devam edeceğiz.
KIRIM TATARLARI konusundaki pozisyonumuz net. Kırım'ın ilhakını da asla tanımıyoruz.
FETÖ ile mücadelede Ukrayna 2018'de iki kişiyi bize verdi. Fakat burada hala iki okulları var. Bunların Maarif Vakfı'na devri için kendilerine ricada bulundum. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısının iadesini kendisinden özellikle istedim.
İDLİB'DE 7 askerimiz ve bir sivil görevli şehit oldu. Bu İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Rejim için sonuçları olacaktır. Derhal karşılık verdik. 76 rejim mensubunu etkisiz hale getirdik.
ASKERİ gözlem noktalarımız hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. Gerekli tahkimatlar yapılıyor. İdlib'de yeni bir savaşa, sivil katliamına ve göç dalgasına izin vermeyeceğimizi de onlara bildirdik.
LİBYA'DAKİ gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımız da muhataplarıyla temas halindeler.
RUSYA ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Bunu niye söylüyorum? Biliyorsunuz bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var. Bunlardan biri nükleer enerji. İkincisi Türk Akım Projesi. S400 konusu da var elbette. Bizim S400'den geri adım atmamız diye bir şey söz konusu değil. Rusya ile toplam ticaret hacmimizde 20 ila 25 milyar dolar civarında.
Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Tabi her şeyi oturacağız, konuşacağız. Ama öfke ile değil...
KALLEŞ SALDIRININ BEDELİ OLACAK
Başkan Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısını gerçekleştirdi. Dönüşte çok önemli açıklamalarda bulundu:
UKRAYNA ile 7 anlaşma imzaladık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz yaklaşık 5 milyar dolar. Şimdi ise 2023 itibarıyla 10 milyar dolar gibi bir hedef belirledik. Bu konuda Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile kararlı bir mutabakata vardık. Ayrıca telekomünikasyon, enerji, ticaret ve kültür alanlarında da yakın çalışmaya devam edeceğiz.
KIRIM TATARLARI konusundaki pozisyonumuz net. Kırım'ın ilhakını da asla tanımıyoruz.
FETÖ ile mücadelede Ukrayna 2018'de iki kişiyi bize verdi. Fakat burada hala iki okulları var. Bunların Maarif Vakfı'na devri için kendilerine ricada bulundum. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısının iadesini kendisinden özellikle istedim.
İDLİB'DE 7 askerimiz ve bir sivil görevli şehit oldu. Bu İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Rejim için sonuçları olacaktır. Derhal karşılık verdik. 76 rejim mensubunu etkisiz hale getirdik.
ASKERİ gözlem noktalarımız hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. Gerekli tahkimatlar yapılıyor. İdlib'de yeni bir savaşa, sivil katliamına ve göç dalgasına izin vermeyeceğimizi de onlara bildirdik.
LİBYA'DAKİ gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımız da muhataplarıyla temas halindeler.
RUSYA ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Bunu niye söylüyorum? Biliyorsunuz bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var. Bunlardan biri nükleer enerji. İkincisi Türk Akım Projesi. S400 konusu da var elbette. Bizim S400'den geri adım atmamız diye bir şey söz konusu değil. Rusya ile toplam ticaret hacmimizde 20 ila 25 milyar dolar civarında.
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