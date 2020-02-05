Hava durumu | İstanbul'daki kar yağışı için uyarılar peş peşe geliyor! "10 cm'yi bulacak"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak? İşte 5 Ocak il il hava durumu uyarıları...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da beklenen kar yağışı 6 Şubat Perşembe günü etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 9-12 derece birden düşecek. Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 3 derece en yüksek 4 derece olacak. Kar yağışı Cuma ve Cumartesi günleri de sürecek. Cuma günü en düşük 0 derece, cumartesi günü ise en düşük -1 derece olacak.

"KAR KALINLIĞI 10 CM'Yİ BULACAK"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul'da beklenen kar yağışı beyaz örtü oluşturacak kadar kuvvetli olacak mı", sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aslında bu kar Cuma ve bilhassa Cumartesi günü de kendini gösterecek gibi görünüyor. Dolayısıyla, benim model sonuçlarına dayanarak tahminim bilhassa Perşembe ve Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışını göreceğiz. Yani İstanbul beyaza bürünecek diye tahmin ediyorum. Belli noktalarda daha yoğun olabilir ama genel anlamda en azından 3-4 santimlik kar yağışı görünüyor. Bazı noktalarda 10 santim de olabilir ama birçok noktada ortalama 5 santimlik bir kar yağacak görünüyor."