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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 23:53

Son dakika: 'ta yolunda !

Son dakika haberine göre, yakınında, a giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı da bir süre aksayan seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tramvay yolunda kaza!

İstanbul Fatih'te, yakınında olaya giden itfaiye aracıyla otomobil çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, yolundan Sultanahmet yönüne seyir halindeki 34 ZD 2108 plakalı itfaiye aracı ile bu sırada yolun karşısına geçen 34 CKD 318 plakalı otomobil çarpıştı.

1 KİŞİ YARALANDI
da, otomobildeki bir kadın yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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