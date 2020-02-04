Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü. İki liderin gündeminde Esad Rejiminin İdlib saldırısı vardı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İdlib saldırısının barış çabalarına darbe vurduğunu belirterek "Türkiye meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanacak" ifadelerini kullandı.

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