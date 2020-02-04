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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 14:20

Başkan Erdoğan'ın 'da verdiği selam 'yı salladı

Başkan Erdoğan'ın ziyareti esnasında tören kıtasını "!" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamlaması Rus medyasında büyük yankı uyandırdı.

Ukrayna'da verdiği selam Rusya'yı salladı

Başkan , ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Kiev'de resmi törenle karşılanırken tören kıtasını "!" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamlaması Rus basınında büyük yankı uyandırdı.

RUSYA'YA MESAJ OLARAK YORUMLANDI
Erdoğan'ın verdiği selamın, 2018 yılında dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından resmileştirildiği ve aynı zamanda karşıtı propagandalarda kullanıldığına da dikkat çekilerek, Erdoğan'ın verdiği selamın Rusya'ya mesaj anlamına geldiği yorumları yapıldı.

ZİYARETİN ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKTİLER
Rus basınında yer alan haberlerde, Erdoğan'ın selamının yanı sıra 'de yaşanan gerginlikler üzerine Ukrayna'yı ziyaret etmesi ve Kırım Tatarlarının durumu ile ilgili değerlendirmede bulunmasına tepki gösterildi.

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