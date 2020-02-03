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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 20:49

Başkan Erdoğan'dan Türkiye - İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan , 'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda konuştu. Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı. Yerli otomobile ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan , 'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İş dünyamızda ufuklar açacak kararlar aldık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükseliyor.

Ukrayna ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz.

(Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması) Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık.

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