Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İş dünyamızda ufuklar açacak kararlar aldık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükseliyor.
Ukrayna ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz.
(Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması) Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık.
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