Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan Ukrayna'nın Başkenti Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı da ziyaret etti.

03.02.2020 13:57 - Son Güncelleme: 03.02.2020 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





