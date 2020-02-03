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Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan Ukrayna'nın Başkenti Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı da ziyaret etti.

03.02.2020 13:57 - Son Güncelleme: 03.02.2020 13:57
Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

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Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kiev'de ilk olarak Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. Burada anıta çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Marinskiy Sarayı'na geçti.

Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'a gelişinde Zelenskiy tarafından karşılandı. Erdoğan ve Zelenskiy'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Ukrayna milli marşları çalındı.

İki lider tören kıtasını denetledi ve Erdoğan, tören kıtasını "Slava Ukraine (Yaşasın Ukrayna)" diyerek selamladı.

Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

Heyetlerin birbirlerine takdimlerinin ardından Erdoğan ve Zelenskiy baş başa görüşmeye geçti. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na başkanlık edecek olan Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı

Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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