Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan Ukrayna'nın Başkenti Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı da ziyaret etti.
03.02.2020 13:57
- Son Güncelleme: 03.02.2020 13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'a gelişinde Zelenskiy tarafından karşılandı. Erdoğan ve Zelenskiy'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Ukrayna milli marşları çalındı.
İki lider tören kıtasını denetledi ve Erdoğan, tören kıtasını "Slava Ukraine (Yaşasın Ukrayna)" diyerek selamladı.
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