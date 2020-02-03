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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 14:09

Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Başkan , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı ile baş başa görüştü.

Başkan Erdoğan'dan Ukrayna'da kritik görüşme!

Başkan , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı tarafından askeri törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan'ın, mevkidaşı Zelenski ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ve ikili anlaşmalara ilişkin imza töreninin ardından Devlet Başkanlığı Rezidansı Marinskiy Sarayı'nda basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Erdoğan daha sonra, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katılacak.

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