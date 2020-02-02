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  • 02.02.2020 22:32
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 22:32

sınırına askeri araç ve takviyesi

tarafından, sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla takviyesi yapıldı. Önce 'ın Kırıkhan ilçesine ulaşan askeri konvoy, oradan Reyhanlı'ya ve ardından da Suriye sınırındaki diğer birliklere katıldı.

Sınıra komando takviyesi

() tarafından, sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla takviyesi yapıldı.

'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan lardan oluşan konvoy Kırıkhan ilçesine geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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