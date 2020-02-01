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  • 01.02.2020 16:54
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 16:54

sınırına askeri sevkiyat

'da konuşlu birliklere takviye amacıyla sınırına sevk edilen zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi.




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