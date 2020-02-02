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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 00:16

'Lider diplomasisi' devam ediyor! Başkan Erdoğan'dan 'ya kritik ziyaret

Başkan Erdoğan yarın (3 Şubat 2020) Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin İletişim Başkanı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Altun'un "Cumhurbaşkanımızın, yürüttüğü "lider diplomasisi" aralıksız devam ediyor." mesajıyla yaptığı infografik paylaşımda ziyarete ilişkin detaylara yer verildi.

'Lider diplomasisi' devam ediyor!

Başkan Erdoğan yarın (3 Şubat 2020) Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

"LİDER DİPLOMASİSİ" ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Ziyarete ilişkin İletişim Başkanı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Altun'un "Cumhurbaşkanımızın, yürüttüğü "lider diplomasisi" aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız , ülkemizin stratejik ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor." mesajıyla yaptığı infografik paylaşımda ziyarete ilişkin detaylara yer verildi.

İşte Altun'un o paylaşımı:

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