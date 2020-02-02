Başkan Erdoğan yarın (3 Şubat 2020) Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

"LİDER DİPLOMASİSİ" ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Ziyarete ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Altun'un "Cumhurbaşkanımızın, yürüttüğü "lider diplomasisi" aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin stratejik ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor." mesajıyla yaptığı infografik paylaşımda ziyarete ilişkin detaylara yer verildi.

İşte Altun'un o paylaşımı: