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  • 02.02.2020 13:53
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 13:58

Teslim olan terörist itirafçı oldu: "Amanoslar'dakilerin tamamı özel kuvvet mensubudur"

’de 16 yaşındayken ailesinin ve emniyet güçlerinin çabasıyla eli kanlı örgütten kaçan terörist itirafçı oldu. Teslim olduktan sonra itirafçı olan terörist, "Amanos kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarının neredeyse tamamı 'özel kuvvet' mensubudur. Diğer bir deyişle örgüte her katılım sağlayan Amanos kırsalında görevlendirilmez" ifadelerini kullandı.

PKK'nın Amanos yapılanması deşifre oldu!

'de 16 yaşındayken katıldığı terör örgütü /'dan ailesi ve emniyet güçlerinin çabasıyla kurtarılan terörist, örgütün sözde Amanos yapılanmasına ilişkin bilgi verdi.

3 YIL KALDIKTAN SONRA AİLESİNE ULAŞTI
YPG/PKK'nın Suriye'deki kamplarında 3 yıl kaldıktan sonra 'da yaşayan yakınlarına telefonla terör örgütünden kurtulmak istediğini belirten, ailesi ve emniyet güçlerinin ikna çabasıyla örgütten kaçan M.Ş.Ç. (20) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

"ZEYTİN DALI OPERASYONU YAPILIRKEN BENİ ORAYA GÖNDERDİLER"
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itiraflarda bulunan M.Ş.Ç, iddianamedeki ifadesinde sırasında terör örgütünün kendisini bölgede görevlendirdiğini itiraf etti.

"BİZE HAZIR OLUN DEDİLER"
Harekat öncesi kendilerine "Saldırı olabilir", "Mevzilerimiz var, hazırlıklarımız var, hazırlıklı olun" gibi talimatlar geldiğini belirten M.Ş.Ç, "Üst yönetimden Şahin Cilo isimli örgüt mensubu bize 'Ya Afrin operasyonu başlayacak ya da 'a karşı biz operasyona başlayacağız. Afrin operasyonu başlamasaydı YPG olarak ABD'lilerin desteğiyle İran'a saldıracaktık.' dedi." beyanında bulundu.

"AFRİN'E GELDİK"
M.Ş.Ç, Zeytin Dalı Harekatı başlayana kadar örgütte "takım komutanı", "savaşçı" ve "tim komutanı" olarak faaliyette bulunduğunu bildirerek, harekat başlamadan bir gün önce Tabka bölgesinden 40 kişiyle destek amaçlı Afrin'e geldiklerini anlattı.

Harekat sırasında ayağından yaralanınca Halep üzerinden başka bir bölgeye geçtiğini kaydeden M.Ş.Ç, Afrin'de geri çekildikten sonra Suriye rejimi birliklerince kendilerine "rejim kıyafeti" dağıtıldığını, halen bazı bölgelerde YPG/PKK kıyafetinin yasak olduğunu itiraf etti.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA "SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR" ALGISI OLUTURMA İTİRAFI
Terörist M.Ş.Ç, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin de bilgi verdiği ifadesinde, şunları kaydetti:

"Harekata katılan Türk askerlerine veya sınır illerine saldırıları hareketli ağır silah taburları yapıyor. Saldırılar genellikle Afrin, Resulayn, , gibi şehir merkezlerinden gerçekleştiriliyor ki karşılık verilmesi durumunda 'Siviller öldürülüyor' diyerek baskı oluşturulsun. Bu nedenle Türkiye'den bizim tarafımıza atış yapılamıyordu. Örneğin, Türkiye sınır illerinden , , gibi yerlere Suriye tarafından atılan havanlı, roketli, keskin nişancı tüfekli saldırılar hareketli taburlar tarafından yapılır."

AMANOS DEŞİFRESİ: HERKES ORADA GÖREVLENDİRİLMEZ
"Terör örgütüne girdiğim günden bu yana örgüt, Amanos yapılanmasına ayrı bir önem atfetmektedir." diyen M.Ş.Ç, şunları ifade etti:

"Örgüt, ' açılımı' olarak tabir edilen bölgede turizm ve sanayi bölgelerini hedef almayı planlamaktadır. Buralarda örgüt polis, asker ve kamu görevlileri dışında turizm ve sanayi bölgelerini hedef olarak göstermektedir. Amanos kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarının neredeyse tamamı 'özel kuvvet' mensubudur. Diğer bir deyişle örgüte her katılım sağlayan Amanos kırsalında görevlendirilmez."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, teröristin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında çatışmaya girdiği ve iki defa yaralandığı, örgüt içinde silahlı eğitim alarak "savaşçı" ve "tabur komutanlığı" seviyesinde görevler aldığının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın terör örgütü YPG/PKK ile organik bağ içinde bulunarak çatışmaya girmiş olması nedeniyle "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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