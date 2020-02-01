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  • Son Güncelleme: 02.02.2020 00:09

Son dakika: sınırına tank sevkiyatı

Son dakika haberi! () tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına tank sevkiyatı

HATAY (AA) - () tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Tank yüklü tırlar, ZPT ile askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı'ya geldi.




Çok sayıda askeri araç takviye amaçlı sınır hattına gönderildi.

Çocuklar, askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.



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