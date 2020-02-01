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  • 01.02.2020 14:48
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 14:57

'deki Türkleri ülkeye taşıyan '' için özel hazırlık

'nin 'deki vatandaşlarımızı ülkeye taşıdığı dev nakliye uçağı ""un içerisindeki malzemeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer uzmanlarınca temizlenecek.

'Koca Yusuf' için özel hazırlık

(), 'in Vuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Vuhan'dan 32'si Türk 42 kişiyi 'ye getiren uçak ve uçakta bulunan malzemelerin, Etimesgut Askeri Havaalanı'na inişin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamdaki gerekli hazırlıklara başlandığı ifade edildi.

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