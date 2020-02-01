Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki öğle yemeği basına kapalı olarak gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.







