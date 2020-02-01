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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 15:28

Son dakika: Başkan Erdoğan, Embalo'yla bir araya geldi

Son dakika haberine göre Başkan , 'nde Gine ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde kritik görüşme!

Başkan , Gine ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı 'ndeki öğle yemeği basına kapalı olarak gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı da katıldı.




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